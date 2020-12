Bordighera: dai dati ASL, 60 le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera. Alla data del 1° dicembre, 60 sono le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio.

“I numeri confermano il miglioramento del quadro cittadino ma, per scongiurare un’inversione di tendenza, è fondamentale continuare ad applicare le misure di comportamento anti contagio: evitiamo dunque ogni occasione che non consenta di mantenere il distanziamento sociale, indossiamo sempre la mascherina e igienizziamo spesso le mani - commenta Vittorio Ingenito -. Purtroppo, lo scorso fine settimana sono stati segnalati assembramenti sia lungo la passeggiata sia nei pressi alcuni locali; per questo motivo ho chiesto alla Polizia Locale di verificare puntualmente il rispetto delle disposizioni in vigore. Non possiamo correre il rischio di vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi”​.