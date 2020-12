Riapre il Carrefour market di Ventimiglia ricostruito dopo l’alluvione di ottobre

Cerimonia di riapertura ieri a Ventimiglia per il Carrefour Market di Via Roma 22, rimasto chiuso a causa dei danni riportati in occasione dell’alluvione che ha colpito la città lo scorso ottobre. L’impegno di Carrefour Italia, affiancato e supportato dalle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle istituzioni, ha permesso la riapertura del punto vendita dopo meno di due mesi.

Il Carrefour Market di circa 740 metri quadri torna in attività in un momento particolarmente delicato per la città, fortemente danneggiata dall’ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre scorsi, che si somma alle difficoltà legate alla gestione dell’epidemia da Covid-19. Ricostruiti tutti i principali reparti del Market, dalla gastronomia al banco servito di pescheria, dall’ortofrutta sfusa alla macelleria fresca. Inoltre, il punto vendita offre diversi servizi come la consegna a domicilio ordinata online sul sito di Carrefour.it, e il ritiro di pacchi tramite indabox.