Camporosso: cade da un albero e perde molto sangue, 55enne soccorso da CRI, 118 e Vigili

Un uomo di 55 anni è caduto, questa mattina alle 11, da una scala mentre stava tagliando un albero in campagna.

È accaduto in località Uliveto a Camporosso in una zona impervia. L'uomo è caduto da circa 2 metri mentre in mano aveva una motosega. Fortunatamente l'attrezzo non la colpito ma, nella caduta ha riportato una frattura al braccio sinistro e una profonda ferita sempre perdendo molto sangue.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Bordighera, il personale medico del 118 con Alfa 3 e i vigili urbani di Camporosso.