Quella volta che Maradona venne a Sanremo per il Festival dello Sport (Video)

Oggi in tutto il mondo si ricorda Diego Armando Maradona e a due giorni dalla scomparsa, la mente di molti sanremesi è andata a quando il campione venne a Sanremo. Eravamo sulla fine degli anni ’80 quando il ‘Pibe de oro’, all’epoca calciatore del Napoli, ricevette un premio nell’ambito del Festival dello Sport.

Era la prima volta di Maradona a Sanremo. Una serata indimenticabile per gli amanti dello sport dove il campione venne premiato insieme a tante altre grandi stelle del momento. Poi, Maradona tornerà nella città dei fiori qualche anno più tardi, nel 1990. In quell’anno fu ospite di Gianni Minà, insieme all’allora moglie Claudia, nell’ambito del Festival di Sanremo, l’edizione che si svolse presso il mercato dei fiori. IL VIDEO DELLA SERATA AL CASINÒ

Due importanti ricordi che legano Sanremo a Maradona, offerti da Roberto Pecchinino, con un video della serata al Casinò. “All’epoca Maradona era uno dei protagonisti del campionato italiano, insieme a tanti campioni che resero la Serie A il torneo più importante del mondo. Ricordo il Casino nel 1986 quando il giornalista Gianfranco De Laurentis, consegnò il premio "Oscar Mondiale dello Sport 1985" a Diego Armando Maradona. Era stata una manifestazione che aveva portato a Sanremo, decine dei migliori atleti del mondo. La diretta curata dal TG2 Sport, iniziò dal salone delle Feste del Casino con l'orchestra di Sergio Nanni. In entrambe le occasioni Maradona venne ovviamente fotografato in tutte le salse, in quella serata nella casa da gioco matuziana, siamo stati sorpresi dall'indimenticabile fotoreporter sportivo Pablo Rossi che mi ha fotografato insieme al campione del Napoli”.