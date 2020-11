Vallecrosia: incentivare l'acquisto nei negozi locali, l'impegno del CIV per Natale

Il Civ di Vallecrosia ha intrapreso una serie di iniziative per incentivare gli acquisti nei negozi cittadini: “La crisi sanitaria ha determinato anche una crisi economica, il direttivo del CIV deve sostenere in questo difficile periodo gli iscritti e stimolare gli acquisti presso i negozi di Vallecrosia” - afferma Luca Pellegrino, presidente del centro integrato di via.



Prosegue Paolo Cuneo: "Abbiamo deciso di attivare la filodiffusione nelle vie centrali della città, in modo da consentire alle attività aderenti di trasmettere degli spot pubblicitari e promuovere gli acquisti di prossimità. A breve verrà realizzata anche una campagna social per promuovere gli acquisti di Natale presso i negozi aderenti al CIV. È fondamentale in questo periodo difficile aiutare i nostri concittadini acquistando presso le attività della nostra città".



"Ringraziamo sentitamente il Sindaco Armando Biasi e l’Assessore al commercio Patrizia Biancheri per il contributo al progetto di filodiffusione. L’amministrazione di Vallecrosia ha da subito supportato le iniziative del Civ, con partecipazione e disponibilità" - concludono.