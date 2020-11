Trapianto di capelli: i rimedi contro l'alopecia

La caduta dei capelli è un processo naturale a cui siamo tutti esposti. L'essere umano ogni giorno perde circa 100 capelli destinati a ricrescere. Tuttavia, quando si perdono capelli in quantità superiori alla media, ciò può convertirsi in un problema angosciante per chi ne soffre.

La realtà è che oggi è molto comune per gli uomini, comprese donne e bambini, soffrano di perdita di capelli, che può includere la calvizie totale.

Questa malattia è nota come alopecia. Tale perdita di capelli si verifica comunemente nella zona della testa e della barba.

Esistono 3 tipi di alopecia: totalis, universalis, areata. La prima consiste nella caduta di capelli esclusivamente sul cuoio capelluto; la seconda si verifica quando le persone perdono i capelli su tutto il corpo, cioè ciglia, sopracciglia, etc; la terza consiste nella perdita di capelli sotto forma di chiazze, in cui la pelle colpita non presenta alcun tipo di alterazione, arrossamento o gonfiore, ma rimane completamente normale.

È sempre bene essere consapevoli di ciò che genera questo tipo di malattia per sapere come possiamo prevenirla, e conoscere i migliori trattamenti per migliorare la salute dei capelli.

Principali cause di alopecia

La causa principale di questa malattia è direttamente associata a stress, infezioni, ansia, problemi nutrizionali, predisposizione genetica.

Resta inteso che non è una malattia contagiosa e la maggior parte delle persone che ne soffrono può essere considerata totalmente sana.

L'alopecia è una malattia autoimmune in cui vengono attaccati i follicoli piliferi, impedendo così la crescita regolare dei capelli.

L'alopecia non è correlata a disturbi della pelle, tuttavia, alcune persone che soffrono di questa malattia hanno anche problemi di vitiligine o tiroide.

L'alopecia può anche svilupparsi temporaneamente, cioè dopo la caduta può esserci una ricrescita in circa 12 mesi.

In molti casi, una volta ricresciuti i capelli, questi cessano la caduta. Tuttavia è consigliabile prestare particolare attenzione al consumo di vitamine, stare lontano da situazioni di stress acuto e ansia e utilizzare prodotti che favoriscono la crescita dei capelli.

La caduta di capelli può verificarsi anche durante i cicli previsti fisiologici e la loro rigenerazione può durare anni.

In generale l'alopecia si manifesta solo attraverso la caduta dei capelli, sebbene sia stato rilevato che in alcuni casi può esserci una sensazione di bruciore e prurito.

Trattamento dell'alopecia

Il trattamento di questa malattia dovrà essere correlato al tipo di alopecia e al grado in cui essa si trova.

Se parliamo di una caduta dei capelli non generalizzata, è molto probabile che il cuoio capelluto si rigeneri e dopo pochi mesi ricresca senza bisogno di alcun trattamento.

Se la condizione è invece più grave, ci sono alcuni trattamenti come l'iniezione di steroidi, terapie con luce ultravioletta o farmaci applicati sulla pelle.

Quando arriva la calvizie, totale o parziale, molte donne scelgono di utilizzare parrucche o extension per coprire o nascondere le zone dove si è verificata la perdita.

In caso di alopecia areata, essa può essere trattata con corticosteroidi o vasodilatatori sulla zona interessata.

È importante sottolineare che la caduta dei capelli non si limita a un problema estetico: è scientificamente provato che influisce sull'autostima della persona che ne soffre.

Trapianto di capelli

Attualmente esistono anche trattamenti specializzati per prendersi cura dell'estetica delle persone che soffrono di alopecia. Il centro medico Smile Hair Clinic offre trattamenti specialistici da parte di professionisti nell'area dei capelli.