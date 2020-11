La rivoluzione sostenibile è possibile con Iren fotovoltaico

Sono tante le persone che anno dopo anno vogliono rendere la propria casa green. In questo contesto, Iren luce gas e servizi propone soluzioni importanti per rendere le abitazioni dei propri clienti più smart ed efficienti.

Iren luce gas e servizi: l’offerta fotovoltaico

L'offerta Iren Big mette a disposizione del cliente due diversi pacchetti:

Il primo pacchetto comprende pannelli monocristallini con una garanzia di 25 anni e con una versione ottima. Pacchetto POWER. Il secondo pacchetto prevede pannelli monocristallini ad alta efficienza ma con una garanzia di 20 anni.

Inoltre, indipendentemente dal pacchetto scelto, è possibile aggiungere anche un sistema di accumulo per poter immagazzinare energia nel corso della giornata. E’ possibile aggiungere anche degli ottimizzatori di potenza per garantire elevate prestazioni dell’impianto, qualsiasi sia la condizione atmosferica.

Iren energia solare: i vantaggi dell'offerta

Ma quali sono questi benefici?

servizio di progettazione e installazione dell’impianto fotovoltaico, con a disposizione un team completo di tecnici qualificati. Pagamento: i l pagamento dell’impianto può avvenire a rate con soluzioni di finanziamento flessibile con durata decennale.

l pagamento dell’impianto può avvenire a rate con soluzioni di finanziamento flessibile con durata decennale. Detrazioni fiscali: possibilità di accedere a vantaggiose detrazioni fiscali.

possibilità di accedere a vantaggiose detrazioni fiscali. Monitoraggio: monitoraggio dell’impianto fotovoltaico tramite un’app dedicata.

E' inoltre possibile ricevere uno sconto in fattura pari al 50%, usufruire del Superbonus del 110% nel caso in cui l’installazione dell’impianto rientri in una delle casistiche contemplate nel decreto legge. E per valutare la meglio la soluzione perfetta per l’abitazione, il cliente può richiedere un aiuto ulteriore grazie ad una consulenza tramite Iren Green Tutor ottenendo un preventivo gratuito. Altro vantaggio di acquistare un impianto fotovoltaico con Iren lo si inizia a pagare dal 2021.