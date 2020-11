Sanremo: autocertificazione non completa secondo una bidella, esplode un litigio tra lei e il padre di una alunna

Pesante diverbio, questa mattina all’ingresso a scuola di fronte al plesso di strada Borgo Opaco, nell’omonimo quartiere di Sanremo. Secondo una prima ricostruzione, fatta con l’ausilio dei molti testimoni, sembra che la discussione sia nata tra il padre di una alunna e la bidella.

Quest’ultima, infatti, avrebbe chiesto al genitore di integrare l’autocertificazione, che era necessaria per il rientro in classe della bimba dopo un breve periodo di assenza. Secondo il genitore, invece, l’autocertificazione era regolare e, in pochi istanti la discussione è degenerata.

Sarebbero a anche volate parole grosse e ci sarebbe stato anche qualche spintone. L’intervento della Preside e degli agenti della Municipale presenti sul posto per fare viabilità, ha placato gli animi e, successivamente, è intervenuta anche una pattuglia del Commissariato matuziano.

La bimba è stata fatta entrare regolarmente, mentre gli agenti hanno allontanato e calmato il padre. Ora verranno ascoltati i protagonisti del duro diverbio per capire con precisione la dinamica dei fatti. Ovviamente le forze dell’ordine procederanno con eventuali denunce se ci sarà una querela di parte.

Fortunatamente la situazione di fronte alla scuola, dove a causa del litigio si era anche creato un pericoloso assembramento, è tornata alla normalità e tutti gli alunni sono riusciti a entrare.