Da domenica la Liguria torna zona ‘gialla’: bar e ristoranti potranno riaprire fino alle 18

La Liguria torna zona 'gialla'. La nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza premia i risultati ottenuti con le restrizioni delle scorse settimane 'promuove' la nostra regione.

La novità più importante riguarda senza dubbio bar e ristoranti che, da norma, potranno riaprire fino alle 18.

Cosa si può fare in zona gialla?

Negozi e ristoranti: chiusi i centri commerciali nel weekend, bar e ristoranti chiusi dalle 18

Mobilità: coprifuoco dalle 22, si esce solo per motivi di necessità e con autocertificazione

Trasporto pubblico: 50% di capienza su bus e treni

Scuola: didattica a distanza al 100% per le superiori

Cultura: chiusi cinema, teatri, musei e mostre. Aperti i parchi

"Da domenica la Liguria sarà in zona gialla. Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario, ai tanti sacrifici dei liguri e di tutti noi, i dati in questi giorni sono sensibilmente migliorati e ci hanno portato a questo risultato che mi ha appena comunicato il ministro Speranza. - ha commentato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti - Un'ottima notizia soprattutto per le categorie economiche più penalizzate: i nostri bar potranno riaprire e anche i nostri ristoranti potranno farlo, per pranzo. La guardia resta altissima ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo e ci concediamo un sorriso. Perché c’è bisogno anche di questo e di fiducia. Ma non sprechiamo questa occasione! Rispettiamo con rigore le regole per migliorare ulteriormente la nostra situazione, senza dover tornare indietro. Uniti ce la faremo, siamo sulla strada giusta. Forza Liguria!"