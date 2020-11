Le migliori zone dove affittare un monolocale a Genova

Sei uno studente universitario e stai cercando un monolocale da affittare a Genova? Puoi allora considerarti fortunato, perché questa è una città piuttosto conveniente per quanto riguarda il mercato immobiliare. Offre infatti dei prezzi più bassi rispetto alla media dei centri presenti nel nord Italia e l’offerta di certo non manca, anzi. Se andiamo a vedere nel dettaglio il costo per un monolocale in affitto Genova è abbastanza economica, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori.

Per quanto bello possa sembrare infatti un appartamento, non si possono tralasciare quei dettagli che fanno una grande differenza e che incidono inevitabilmente anche sul costo del canone di locazione. Tra questi, l’ubicazione dell’immobile è fondamentale, perché non tutte le zone della città sono comode per uno studente universitario e nemmeno economiche.

Vediamo quindi quali sono i migliori quartieri di Genova in cui affittare un monolocale da studente fuori sede.

1. Prè (centro storico)

Prè è uno dei quartieri più famosi del centro storico di Genova e vanta una posizione privilegiata. Affacciato sul mare, si trova nell’area compresa tra Piazza della Nunziata, Piazza Acquaverde e Porta della Vacca. Questa zona è particolarmente consigliata agli studenti perché proprio qui si trova la sede centrale dell’Università di Genova ma non solo. Prè ospita anche il dipartimento della facoltà di lettere e filosofia e di italianistica, dunque se frequenti questi corsi di laurea vivere qui potrebbe rivelarsi davvero comodissimo per te.

Prè è un quartiere ben servito dai mezzi pubblici e decisamente caratteristico: parliamo di un’area di Genova in cui vale la pena vivere e si sta bene. L’unico difetto è ci troviamo all’interno della città vecchia dunque la mobilità, se hai un’auto, potrebbe essere un po’ più problematica. Si tratta però di una piccolezza, se confrontata agli altri innumerevoli vantaggi che offre Prè.

2. Molo (porto antico)

Molo è un altro quartiere di Genova gettonato dagli studenti e in particolare da coloro che frequentano la facoltà di Architettura che si trova proprio qui. Ubicato a ridosso del porto antico della città, è considerato il quartiere culturale di Genova ed è ricco di attrazioni decisamente interessanti. Dal Palazzo Ducale in cui vengono allestite numerose mostre al museo di S. Agostino, il quartiere Molo è senz’altro ottimo per uno studente fuori sede. Se poi frequenti Architettura, allora questa è la zona perfetta per te e ti conviene cercare un monolocale in affitto proprio qui.

3. Castelletto (centro storico)

Un altro quartiere che conviene prendere in considerazione è Castelletto, elegante zona residenziale che ospita numerose università e potrebbe dunque rivelarsi un punto di riferimento perfetto in cui vivere. Ricco di spazi verdi e decisamente curato, questo quartiere è senz’altro l’ideale per uno studente fuori sede perché comodissimo. I prezzi degli immobili in affitto però potrebbero risultare leggermente superiori rispetto alle altre zone, perché ci troviamo in un’area piuttosto prestigiosa. Vale comunque la pena tenerla in considerazione, in quanto spesso si trovano delle offerte interessanti anche a Castelletto e vivere in questo quartiere sarebbe un vero e proprio privilegio perché è bellissimo.