Ventimiglia: una 'farfallina' nella pasta alla scuola di Roverino, pronto intervento del Sindaco Scullino

Un insetto è comparso in un piatto di pasta nella mensa della scuola di Roverino. Alla protesta di alcune mamme, che si sono lamentate, è intervenuto il Sindaco Scullino.

“E' stata trovata una classica ‘farfallina’ da pasta. Nonostante possa capitare, sono insetti che si formano dal cibo in dispensa, e non è purtroppo per nulla raro, anche nelle case più pulite, è un'amara sorpresa che non deve succedere", dichiarano dall'ufficio scuole del Comune.

Il Sindaco Scullino, invece su tutte le furie, ha subito chiamato la ditta appaltatrice e andrà subito a verificare personalmente: “Quello che è molto strano, continua il sindaco, è che la scuola non abbia subito avvisato l'amministrazione comunale, sarà attivata la commissione mensa”.