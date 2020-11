Sanremo: la Giunta approva i percorsi per le moto da cross, dal 2021 l'entroterra sarà regolamentato

Servirà un passaggio in Commissione e, quindi, anche in Consiglio comunale ma, dal prossimo anno sarà regolamentato il transito delle moto da cross nell’entroterra di Sanremo.

Dopo i percorsi stabiliti per le mountain bike, nell’ambito dell’allestimento del Consorzio Forestale, la Giunta comunale della città dei fiori ha predisposto i tracciati nei boschi dell’entroterra matuziano. I percorsi tra moto e mountain bike sono differenziati tra loro e oggi l’esecutivo ha approvato i circuiti per i crossisti.

A breve sarà anche disposto il regolamento che verrà attuato per garantire una maggiore sicurezza nei boschi. Una volta approvato dovrà passare in Commissione e poi in Consiglio comunale per evitare che l’entroterra possa essere considerato terra di nessuno.

“In questo modo – ha detto l’Assessore Mauro Menozzi che si è occupato della pratica – abbiamo cercato di evitare una sorta di anarchia nel passaggio sulle piste di montagna e, dal prossimo anno aumenteranno anche i controlli che saranno a opera dei forestali”.