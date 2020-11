Un tunnel per collegare Triora a La Brigue, il presidente Belgrano "Un'opera di respiro per l'entroterra italiano e francese"

Il progetto di un tunnel che colleghi Triora con La Brigue incassa anche l'appoggio di Giovanni Belgrano presidente della Comunità del Parco Alpi Liguri e della associazione "A Vastera Üniun de tradisiùn Brigašche". La realizzazione di un traforo all'altezza del ponte dell'amicizia, al bivio tra Realdo e Verdeggia, è diventata di attualità; richiesta dalle istituzioni della valle Argentina e di interesse anche per i 'vicini' francesi.

"L'idea riprende un progetto di alcune decine di anni fa, già propugnato dal prof. Antonio Lanteri, allora sindaco di Triora e presidente emerito della associazione che rappresento. - afferma Belgrano - Con un tunnel di 3 km, a circa 1000 m di quota, si potrebbe mettere agevolmente in comunicazione il bacino dell’Argentina con quello Levenza-Roya".

Ne avevamo parlato a margine dell'emergenza alluvione con il sindaco del paese delle streghe, Massimo Di Fazio (LINK) , il primo a riproporre il progetto. I danni lasciati dal passaggio della tempesta Alex, sul territorio di confine, a poco più di due mesi di distanza, sono ancora ben visibili. Il tunnel del Tenda è inservibile e così rimarrà per ancora molto tempo. Le principali vie di collegamento tradizionali sono venute meno, tanto che i soccorsi francesi hanno dovuto chiedere alle autorità italiane di transitare anche dalle nostre strade di montagna, per raggiungere alcuni dei borghi transalpini isolati

" Resto pienamente convinto della necessità di realizzare al più presto questo traforo, rimasta l’unica via stradale per La Brigue, isolata e bisognosa di aiuti ormai da 45 giorni . - rimarca Belgrano - Sarà mia cura riproporre il progetto all’interno del Consiglio del Parco Alpi Liguri, appena verrà insediato, al direttore Federico Marenco e a Regione Liguria".

"Sono molte le problematiche che un'opera del genere rischia di innescare: la viabilità globale e il traffico sulla vallata, così come l'inquinamento potenziale. Tutti aspetti che andranno attentamente valutati ma l’apertura di un collegamento moderno all'interno e con l'esterno della Terra Brigasca è importantissimo. - prosegue il presidente della Comunità del Parco Alpi Liguri - La connessione di due bacini, Argentina e Levenza-Roya, un comprensorio che tocca Monesi, Briga Alta, la valle Arroscia e Ormea non è solo un processo di colonizzazione ma di respiro per il nostro entroterra italiano e francese, condannato al suo cronico abbandono economico e logistico, nonostante le potenzialità che tutti noi conosciamo".