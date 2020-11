Attualità |

Target: un calice di rossese per degustare la storia della famiglia Gajaudo (Video)

Una storia che passa dai sacrifici e dal coraggio di Adriano Gajaudo all'intraprendenza e alla tenacia dei figli Giulio e Fulvio e che si fonde con l'innovazione e l'avanguardia di Giulia e Giorgia.

Nel 1986 quasi per gioco nasce un'azienda di vini che oggi è fra le più importanti della provincia di Imperia, rinomata a livello nazionale, ricercata all'estero e che può vantare di essere arrivata alla terza generazione facendo leva sulla sua forza più grande: una famiglia unita. Target prosegue il suo viaggio fra le eccellenze della provincia di Imperia in una degustazione storica di vini con il privilegio di intervistare una realtà che dal 1989 non si è mai fermata e anche in epoca Covid è una delle poche a poter dire che il 2020 sia stata “una buona annata” per la produzione del vino. Una storia che passa dai sacrifici e dal coraggio di Adriano Gajaudo all'intraprendenza e alla tenacia dei figli Giulio e Fulvio e che si fonde con l'innovazione e l'avanguardia di Giulia e Giorgia. L'azienda Gajaudo ha sede a Isolabona ma nelle suo bottiglie racchiude tutta la provincia, con vigne che vanno da Santo Stefano al mare a Ventimiglia, passando per quella storica che fu dello chef Mario Muratore a Pigna. Gajaudo non è “solo” il rossese più ricercato della provincia ma è voglia fare sinergia con le altre cantine del territorio, consapevolezza che la qualità, la tradizione e la passione premiano sempre. Un brindisi tipico della famiglia Gajaudo? “Non abbiamo un brindisi familiare ma c'è un legame forte: la nostra forza è questa”. Questa è la storia della famiglia Gajaudo, gustatevela con un buon bicchiere di rossese perchè, come diceva Charles Baudelaire “Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le domeniche felici”.

Stefania Orengo

