Project Studio: un'azienda locale che lavora per il mondo intero e con soluzioni per chiunque (Foto e Video)

Una azienda di Sanremo paragonabile a quelle più note che si trovano nella Silicon Valley e in tutto il mondo. Si trova nella città dei fiori, in pieno centro, e serve clienti su tutto il pianeta ma può approcciare anche con quelli locali, anche se interessati a soluzioni personalizzate e magari di poco conto, seppur all’avanguardia.

Ne abbiamo parlato con Mario Puppo della ‘Project Studio’, appassionato di tecnologia che lavora da 35 anni a progetti e tecnologie straordinarie: “Crediamo che la tecnologia possa arrivare a chiunque – ci ha detto – con pezzi meccanici ed elettronici che possono essere offerti anche nella città dei fiori. Il nostro può essere un servizio concreto, nella realizzazione di un pezzo 3d ma anche in una manopola rotta, fino allo sviluppo di un componente tecnologico, degno di essere brevettato nel mondo. Un’attività che facciamo per noi stessi ma anche per i clienti che possono ottenerla anche qui a Sanremo. L’approccio per noi è la risoluzione del problema o la risposta al bisogno. Nessuno sapeva come costruire un missile per andare sulla luna. Noi, che si tratti di un componente semplice o complesso, bisogna guardare il percorso per trovare la soluzione personalizzata per tutti”.

Due laboratori, a Sanremo e Taggia, con materiale all’avanguardia in modo da produrre pezzi di qualità: “Siamo in grado di stampare qualsiasi pezzo in qualunque di tipo di tecnopolimero (banalmente plastica) ma anche fare il rilievo del territorio o di un componente singolo, utilizzando stampanti in 3D di alta tecnologia e sistemi di rilievo, comunemente chiamati laser scanner. Si riesce a produrre risultati, come sempre facciamo, per un semplice o complicato impianto per ville, alberghi o altro, utilizzando anche la domotica, per il comfort delle persone”.

La ‘Project Studio’ utilizza laser scanner ad alta tecnologia che consentono progetti futuri straordinari: “Tutti hanno conosciuto il problema della cattedrale di Notre Dame e di quel tecnico che ne aveva fatto un modello 3D. Tutto ciò si traduce in una serie di strumentazioni che catturano la realtà in 3 dimensioni. Si possono fare modelli di qualsiasi costruzioni o monumenti a cui si è interessati, anche in grandissimi spazi o nel piccolo o minuscolo. Si possono avere duplicati di qualsiasi prodotto, esattamente come nella realtà. Lo si fa anche in campo medico, per riprodurre organi e addestrare i dottori in occasione di particolari interventi. E tutto questo è disponibile anche a Sanremo e nella nostra zona. Si potrebbe pensare di ‘modellare’ la Villa Nobel o altro, costruirne un modello 3D che diventi ‘navigabile’ da tutto il mondo. Un qualcosa di diverso da quanto viene comunemente offerto”.

Senza dimenticare che la vostra azienda può progettare e produrre per grandi aziende ma anche per la cosiddetta ‘signora Maria’: “Il prodotto è sempre commisurato all’esigenza e non deve essere necessariamente complicato. Le tecnologie si possono usare anche per riprodurre la manopola della cucina e non ci si deve preoccupare che le tecnologie siano solo ‘roba da Nasa’. Sono fruibili da chiunque è interessato”.