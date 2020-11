Lockdown e distanza: a ‘2 ciapetti con Federico’ la psicologa Laura Arpenti: “A fare la differenza è la motivazione”

“Quello che fa la differenza è la motivazione”. A dichiararlo è la psicologa Laura Arpenti intervenuta a ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare di distanza, nuovi strumenti e lockdown in questo difficile momento per l'emergenza Coronavirus. “Quando c’è la motivazione, qualunque strumento si utilizzi, il lavoro diventa efficace – ha detto - Non è la stessa cosa, perché la mancata presenza non può essere superata con l’on line, ma si può comunque portare avanti il contenuto. Cambia il contenitore e gli strumenti, ma la motivazione va mantenuta alta e rinnovata. Nei prossimi mesi ci sarà da lavorare tanto sia per la scuola sia per lo sport. La motivazione ci ha insegnato in questi mesi come raggiungere le persone. A volte però cerchiamo di raggiungere chi non vuole essere raggiunto. Le cose funzionano infatti se vogliamo incontrarci”.

Alla trasmissione ha preso parte anche Andrea Di Latte (foto sotto), tecnico del Karate FILJKAM, che ha analizzato il problema sotto il profilo sportivo, parlando anche dei progetti del Coni. “La situazione è complicata e dobbiamo far si che la ripresa, pur graduale, sia strutturata – ha detto - Sicuramente funzionerà il fare rete tra discipline e società diverse. Iniziative volte a perseguire la ricerca della motivazione che è quello che muove il mondo. Purtroppo non possiamo raggiungere chi non vuole essere raggiunto. Sarà complicato lo sradicamento delle cattive abitudini”.

