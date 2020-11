Come fare una pec online in pochi step

Vuoi attivare la tua casella di posta elettronica certificata perché ti sei reso conto di non poterne più fare a meno? Niente paura, è semplicissimo. Basta seguire questi consigli su come fare una pec. È davvero molto semplice e assolutamente alla portata di tutti.

Cerca di capire qual è l’uso che devi farne

Ha senso domandarsi, per prima cosa, per quale ragione è necessaria l’attivazione della tua casella di posta certificata. Stai per iscriverti ad un concorso e nei campi da compilare per l’iscrizione richiedono un indirizzo di posta certificata? Sei un’azienda e necessiti di essere conforme agli obblighi di legge che impongono un domicilio digitale coincidente con indirizzo di posta pec? Oppure, devi continuamente interfacciarti con la pubblica amministrazione? Nel rispondere a tutte queste domande, è la quantità di email che devi inviare che farà la differenza.

Scegli il piano tariffario più adatto alle tue esigenze

Informandoti su come fare una pec online , troverai diversi provider offerenti il servizio di creazione e attivazione pec, e anche diverse opzioni tra le quali scegliere. Piani standard e piani business, a seconda, appunto, di quante email dovrai inviare.

Scegli un fornitore che offra i servizi di cui hai bisogno

Se utilizzerai poco la tua pec, se dovrai giusto inviare qualche messaggio di tanto in tanto, non preoccuparti troppo. Potresti anche ragionare in termini meramente economici, selezionando il fornitore che ti conviene di più. Ce ne sono alcuni che offrono anche dei periodi gratuiti senza obbligo di rinnovo. Se invece hai bisogno di servizi aggiuntivi, come ad esempio la lettura delle fatture elettroniche, piuttosto che un servizio di assistenza clienti rapido ed efficiente, allora spendi un po’di tempo in più per compiere una scelta accurata.

Segui le istruzioni presenti sul sito del provider e fornisci i dati personali richiesti

La parte della ricerca e della successiva scelta del fornitore era quella più delicata. Una volta selezionato il provider, non ti resta che eseguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale del fornitore su come fare una pec e attivarla in poco tempo. Ti verranno chieste le tue generalità e subito dopo ti si chiederà di effettuare il pagamento del canone fisso annuale. Potrai pagare con la tua carta prepagata, il tuo bancomat, tramite paypal e in alcuni casi anche mediante bonifico (in quel caso però ci vorrà un po’ più di tempo). Successivamente, se vorrai usufruire di altri servizi aggiuntivi o se vorrai cambiare piano tariffario, potrai farlo previo pagamento di un supplemento.

Aspetta la mail di conferma attivazione

Una volta effettuato il pagamento, il dado è tratto! Non ti resta che attendere la ricezione della mail di avvenuta attivazione dell’indirizzo pec per poter cominciare ad utilizzare la tua casella di posta elettronica certificata. Alcuni provider sono rapidissimi, l’attesa può variare da qualche ora ad un paio di giorni. Alcuni richiedono anche l’invio di una copia scanner del documento di identità, ma non preoccuparti, saranno veloci ugualmente.

Questo breve tutorial su come fare una pec online dimostra quanto sia semplice. Comincerai subito a rilevare benefici, sia in termini di tempo che di costi: pensa a quanto risparmierai non dovendoti più recare alla posta per spedire raccomandate!