Corsica, Luna e il borgo di Cervo immortalati da Marcello Nan nelle ultime giornate terse (Foto)

Luna, Corsica e non solo nelle foto di Marcello Nan, scattate a Cervo nelle ultime giornate particolarmente terse. Uno spettacolo della natura ripreso dal piccolo borgo, in questi giorni di ‘arresti domiciliari’ causa Coronavirus.

Per la ‘visione’ della Corsica occorrono come sempre un cielo particolarmente terso e senza nuvole. Le condizioni ideali per vederla dalla Liguria si sono verificate martedì sera e alle prime luci dell'alba di ieri. “Lascio ad altri – evidenzia Nan - le affermazioni sulla veridicità di queste immagini o sulla loro ‘apparenza’ come fenomeno riflesso sui primi strati dell’atmosfera terrestre. Si tratta di uno spettacolo suggestivo abbastanza frequente nella nostra regione, specie per chi, come me, ha la fortuna di abitare ad una certa altitudine sulla costa ligure”.