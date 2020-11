Sanremo: maxi controllo al mercato, poche persone e nessuna irregolarità riscontrata

Mercato blindato anche stamattina a Sanremo. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri hanno presidiato l'area mercatale interna ed esterna per il contrasto all'abusivismo commerciale e per il rispetto delle norme anti Covid.



Poche le persone in giro tra i banchi del mercato, in particolare si nota l'assenza della clientela francese. I controlli hanno interessato anche gli ambulanti e non sono state riscontrate criticità.

Durante il controllo gli agenti sono stati più volte avvicinati dalle persone per avere delucidazioni su spostamenti, permessi e numerosi dubbi che a volte il DPCM riserva. Un'atmosfera molto tranquilla e fortunatamente le ansie e le tensioni sembrano, per un momento, accantonate.