Sanremo: spedizione delle multe, il Comune rinnova l’accordo con Poste Italiane per 209 mila euro, ma all’orizzonte c’è la proposta del colosso ‘Municipia’

Costerà 209 mila euro alle casse del Comune il servizio per la spedizione di sanzioni e verbali fino al termine del 2021. Di recente gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok all’impegno di spesa che prevede il finanziamento del servizio svolto da Poste Italiane. Per la precisione 24.500 euro serviranno per la prosecuzione del servizio fino al termine del 2020, poi altri 184.500 saranno spesi per i 12 mesi del prossimo anno.

La prosecuzione dell’accordo con Poste Italiane è propedeutico a una possibile importante novità nella gestione dell’amministrazione pubblica sanremese. Stando a quanto si apprende, infatti, Palazzo Bellevue avrebbe accolto la proposta della società ‘Municipia S.p.a.’ per un project financing in materia di gestione delle entrate tributarie. La società romana, con una nota inviata il 5 ottobre scorso, ha chiesto specifiche informazioni in merito alla proposta relativa sia al servizio Tributi che al settore Polizia Municipale, proprio in relazione alle sanzioni pecuniarie. Lo sviluppo del programma, compresa la gara di affidamento e realizzazione del project financing, richiede un periodo stimabile in almeno 8/10 mesi. Ed ecco motivata la scelta della prosecuzione del rapporto con Poste Italiane. La proposta di project financing riguarderà il ciclo completo del procedimento sanzionatorio comprensivo della ‘postalizzazione’ degli atti.

‘Municipia S.p.a.’, presieduta da Stefano De Capitani, fa parte del gruppo ‘Engineering’, la più grande realtà italiana di digital transformation con 12 mila addetti nel mondo, 65 sedi e oltre un miliardo di euro di ricavi annui. È al lavoro con circa mille città di ogni dimensione per il percorso di trasformazione digitale con servizi innovativi attraverso investimenti provati e assorbimento del rischio operativo.

“Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi a nostro carico e compartecipazione ai benefici derivanti dall’incremento delle entrate e dalla diminuzione dei costi. Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia con iniziative verticali che con progetti intersettoriali per migliorare la qualità della vita in città e semplificare il rapporto tra PA e cittadini” così si legge sul sito di ‘Municipia S.p.a.’.