Sanremo: è morta all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure la 78enne investita in corso Marconi

Non ce l’ha fatta Vincenzella Giancaterino, 78enne di Sanremo, investita questo pomeriggio da uno scooter condotto da un 15enne che viaggiava in direzione Ospedaletti, in corso Marconi, all'altezza del concessionario Peugeot.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembra che lo scooter procedesse a velocità moderata, quando la donna ha attraversato la strada, sembra sulle strisce pedonali. L’impatto ha sbalzato la donna di una ventina di metri, finendo sull’asfalto e probabilmente sbattendo la testa. Quindi lo scooter è finito contro una Bmw che era sulla corsi opposta e si è poi incastrato tra due auto parcheggiate.

La donna, all’arrivo dei soccorritori (il personale medico del 118, un equipaggio della Croce Rossa e uno di Sanremo Soccorso) è subito apparsa gravissima. E’ stata defibrillata più volte e le è stato praticato il massaggio cardiaco. Nel frattempo è arrivato anche l’elicottero ‘Grifo 1’ che, al termine dei disperati tentativi di salvare la donna, l’ha portata in ospedale al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Anche qui i medici hanno tentato l’impossibile ma, purtroppo per lei, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale, supportata durante i soccorsi dagli agenti del Commissariato. Corso Marconi è rimasto a lungo chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, con le auto e gli altri mezzi deviati su via Padre Semeria. Ovviamente cambia la posizione del giovane alla guida dello scooter, che verrà indagato per omicidio stradale.