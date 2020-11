Sanremo: donna investita sulle strisce da uno scooter in corso Marconi, è grave (Foto e Video)

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in corso Marconi, all'altezza del concessionario Peugeot. Una donna di 78 anni (V.G.) è in gravi condizioni dopo essere stata investita da uno scooter che procedeva in direzione Ponente condotto da un 15enne.

Sul posto è subito intervenuto un equipaggio della Croce Rossa e uno di Sanremo Soccorso, oltre all'automedica del 118. In volo anche l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure. Presenti anche gli agenti della Polizia e della Polizia Municipale per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico durante i soccorsi. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.

Stando a una prima ricostruzione pare che lo scooter abbia travolto la donna sulle strisce pedonali per po sbalzarla in avanti per diversi metri. Il motorino ha poi rimbalzato su un’auto prima di terminare la propria corsa a terra. Ferito anche il giovane alla guida.