Al via campagna di sensibilizzazione della Fidapa B.P.W. di Sanremo contro la violenza alle donne

La sezione Fidapa B.P.W. di Sanremo lancia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza alle donne, con il supporto di tante realtà locali ed il patrocinio del Comune di Sanremo. “Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza alle donne, la nostra associazione ha la consuetudine di organizzare un camminata, insieme a tante altre associazioni locali, sulla pista ciclopedonale, partendo dal sud est per arrivare dalla panchina rossa, voluta dalle nostre colleghe dello Zonta Club, simbolo delle iniziative contro la violenza alle donne, situata e davanti al Forte di Santa Tecla” afferma la Presidente della sezione di Sanremo della Fidapa B.P.W. Chiara Mantini, che prosegue: “ Quest’anno, purtroppo, non sarà possibile organizzare la camminata, abbiamo deciso, quindi di lanciare una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, invitando, non solo le donne che si trovano in difficoltà a contattare i numeri utili: 1512 o 112, ma anche coloro che sospettano un caso di violenza. In questo periodo in cui è necessario rimanere maggiormente in casa, i casi di violenza alle donne sono in aumento, non possiamo girarci dall’altra parte! Ringrazio il Comune di Sanremo per aver concesso il patrocinio a questa iniziativa e tutte le associazioni/realtà locali che hanno aderito. Speriamo che il prossimo anno sarà possibile incontrarci… per combattere ancora una volta la violenza contro le donne INSIEME”.