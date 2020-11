Veronica Russo a ‘2 ciapetti con Federico’ parla della sua positività al Covid e lancia un invito: “Non intasate inutilmente il Pronto Soccorso”

Durante l’ultima puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’ Veronica Russo, neo consigliere regionale, ha raccontato la sua personale esperienza con il Coronavirus. Attualmente infatti l’esponente di Fratelli d’Italia si trova ancora in quarantena a casa per positività al Covid, tanto da non aver potuto partecipare fisicamente neanche alla seduta di martedì scorso in cui è stato ufficializzato il suo ingresso in consiglio regionale.

Dopo aver raccontato il suo percorso, dal momento del contagio fino ai sintomi subiti, Veronica Russo ha lanciato un invito agli ascoltatori: “Bisogna prestare attenzione, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale come le mascherine, e rispettare il distanziamento sociale – ha detto – In caso di positività al tampone non bisogna correre al Pronto Soccorso. Cerchiamo infatti di non appesantire le nostre strutture se non c’è una reale necessità. Essere positivi può portare ad uno stato di allarme e confusione, però è necessario mantenere la calma e capire come sta rispondendo il nostro organismo. E’ importante chiamare il proprio medico di base che potrà fornire tutte le informazioni necessarie e dare supporto in merito al percorso da seguire. Andare al Pronto Soccorso quindi solo in caso di emergenza, perché altrimenti le nostre strutture vanno in deficit”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

