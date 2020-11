Sanremo: incidente sul lavoro in strada San Lorenzo, operaio portato in elicottero al Santa Corona (Foto e Video)

Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di oggi in strada San Lorenzo a Sanremo. Un uomo di 49 anni, che stava eseguendo un intervento di asfaltatura per conto di un'azienda edile, ha perso il controllo del 'rullo' che stava utilizzando e si è gettato fuori, finendo contro una ringhiera.

E' stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza e, viste le sue condizioni, è stato poi trasportato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, con l’elicottero, in codice rosso di massima gravità anche se, fortunatamente, non è in pericolo di vita. La dinamica dei fatti sarà ricostruita dai Carabinieri mentre l'Ispettorato del Lavoro dovrà verificare se l'intervento è stato eseguito in sicurezza.