Regione: domani arriva l'ondata 'rosa' delle Consigliere imperiesi, mancherà Veronica Russo fermata dal Covid

Domani sarà il ‘grande giorno’ per le tre donne imperiesi che si insedieranno sui banchi del Consiglio regionale. Una presenza ulteriore dalla nostra provincia, che si unisce alla ‘squadra’ di Assessori confermata dal Presidente Toti con l’inserimento dell’ex Presidente del Consiglio, Alessandro Piana.

Dopo la nomina degli Assessori della nuova giunta, infatti, è stato confermato l’accordo politico tra le forze che compongono la maggioranza relativo alle loro dimissioni con il conseguente ingresso in consiglio dei primi dei non eletti. Una decisione della quale si era parlato anche prima del voto, ma che è rimasta incerta fino all’ultimo, soprattutto per la ‘non troppa’ convinzione di alcuni partiti.

Le dimissioni hanno così permesso quindi l’ingresso di tre nuovi consiglieri, tutti alla prima esperienza in Regione Liguria, con una vera e propria ondata ‘rosa’. Si tratta di infatti di Chiara Cerri, Veronica Russo e Mabel Riolfo, che domani entreranno in Consiglio rispettivamente al posto di Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente), Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) e Alessandro Piana (Lega).

Da domani, quindi, saranno sette gli imperiesi in Regione, visto che c’è anche il Consigliere del Partito Democratico, Enrico Ioculano, all’opposizione. Purtroppo domani non sarà presente in Consiglio Veronica Russo, fermata dal Covid. E’ risultata infatti positiva ed è in quarantena, anche se sta bene ed è in attesa di fare nuovamente il tampone.

A lei, ovviamente, gli auguri di una velocissima guarigione mentre Chiara Cerri e Mabel Riolfo saranno domani in aula per la loro ‘prima’ da Consiglieri regionali, in attesa della collega Russo, che arriverà probabilmente alla prossima riunione.