Dalla Germania la speranza su un vaccino che è efficace al 90% ma serve ancora prudenza

La notizia è stata pubblicata dalle maggiori testate nazionali ed è molto importante in questo difficile momento legato al Coronavirus. Si tratta del vaccino anti-Covid, sviluppato dalla Pfizer e dalla BioNTech che, secondo quanto affermato dalle stesse aziende, è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, ancora in corso.

L’azienda tedesca Biontech ha annuncia in una pubblicazione di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione, insieme alla stessa Pfizer, già dalla settimana prossima. Sulla notizia è intervenuto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con una dichiarazione: "Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l'emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva".

Il Ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, commentando la notizia ha detto che non si può ancora rispondere sulla quantità di dosi disponibili ma che è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell'umanità a un vaccino contro il virus”.