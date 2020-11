All'Accademia di Belle Arti di Sanremo sono ancora aperte le iscrizioni tardive

Nella scelta di un percorso universitario spesso accade di non sapere che direzione prendere, di essere indecisi o di non riuscire a reperire abbastanza informazioni per prendere una decisione di cui si possa essere sicuri. All'Accademia di Belle Arti di Sanremo potrete prendere parte ad un programma di studi caratterizzato da diverse opportunità, garantite dalla professionalità del corpo docente ed acquisire una formazione completa con tre diversi indirizzi di studio: Architettura d’interni e Design, Pittura, e Grafica e Illustrazioni. Si tratta di tre percorsi formativi che coprono i principali campi di applicazione della creatività nel mondo del lavoro e della tecnologia digitale. Le materie accademiche hanno un taglio molto pratico. Ciò consente agli studenti un apprendimento più veloce ed il raggiungimento delle competenze. Per tutti gli studenti che desiderino prendere parte a questo programma di studi, sono ancora aperte le iscrizioni tardive.

Le lezioni all'Accademia, in questo periodo di emergenza sanitaria, saranno erogate sia a distanza che in presenza. Nel caso in cui si dovesse passare ad una fase più restrittiva, sarà garantita l'erogazione di un servizio a distanza. Non è escluso che si possa a breve adottare un sistema misto che preveda lezioni online per tutte le materie teoriche e lezioni in presenza per le materie pratiche. Le lezioni in sede verranno attuate nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle normative covid.

Il percorso accademico dura tre anni al termine del quale verrà rilasciato un diploma equivalente ad una laurea di primo livello, a seconda dell'indirizzo che si è deciso di seguire. Premesso quanto sopra, l'orientamento accademico permette ai diplomati di trovare immediato collocamento nel mondo del lavoro, dove vi è molta richiesta.

Per saperne di più sia sull'iscrizione che sui corsi e su eventuali sbocchi professionali è possibile visitare il (Sito), la pagina Facebook, oppure rivolgersi alla segreteria al numero 0184 668877 o

inviare una mail all’indirizzo segreteria@accademiabelleartisanremo.it

L'Accademia di Belle Arti si trova in Via Val del Ponte 34, a Sanremo nell'ex convento della Madonna di Guadalupe.