Ventimiglia: sportello Confesercenti aperto in via Sottoconvento per dare assistenza dopo l'alluvione

Prosegue l’attività di assistenza alle imprese colpite dagli eventi atmosferici a Ventimiglia da parte di Confesercenti, dopo la proroga concessa dei termini di presentazione delle domande di rimborso dei danni dalla Regione Liguria.

Lo sportello di Confesercenti, aperto in via Sottoconvento 31 grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio delle Riviere Liguri, sarà operativo il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17. Orari che dovranno essere compatibili con le norme pandemiche. Per maggiori informazioni si può chiamare il 3402578954.