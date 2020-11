Sanremo: domani corteo di pacifica protesta contro i DPCM del Movimento Imprese Italiane

Il direttivo del Movimento Imprese Italiane invita tutte le imprese del ponente ligure ad unirsi e partecipare ad un corteo di pacifica protesta contro i DPCM del 25 ottobre e del 4 novembre 2020 emanati dal Governo Conte.



“Tali disposizioni – si spiega nel comunicato – limitano e opprimono in maniera ingiustificata le libertà dei cittadini, imponendo restrizioni e chiusure forzate alle attività commerciali. L'appuntamento contro la dittatura sanitaria, contro il regime autoritario, contro il governo Conte sarà per tutti in piazza Colombo, Giovedì 5 novembre alle ore 22.00”.