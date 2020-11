Taggia: raccolta fondi per Artù, il padrone del cane aggredito verbalmente

Questa mattina a Taggia, Sergio, il padrone del cane Artù è stato aggredito verbalmente. Il proprietario del cagnolino sarebbe stato definito benestante in virtù dei vestiti indossati, quindi in una condizione tale da non avere bisogno dell'aiuto economico di nessuno per pagare le cure del veterinario.

Artù è il cane rimasto gravemente ferito dopo l'aggressione subita da un pitbull nei giorni scorsi. Per far fronte alle spese del veterinario, necessarie a salvare il cagnolino è stata attivata una raccolta fondi che ha riscosso una considerevole partecipazione nella comunità locale. L'animale è stato operato presso la Clinica Veterinaria Poliambulatorio Argentina di Taggia e oggi ha fatto ritorno a casa.

"Quanto accaduto è grave. Il sig. Sergio si è sentito mortificato in una maniera tale che Sergio è andato a casa ha preso la sua pensione e ha saldato il conto. Ora che ha speso tutta la sua pensione avrà ancora bisogno del nostro aiuto". - spiegano le promotrici della raccolta in fondi, scattata attraverso il gruppo Facebook, Sei di Taggia se.



"A fronte di quanto accaduto le raccolte fondi presso la clinica veterinaria sono state chiuse, rimangono aperte quelle attraverso Postepay, perché ricordiamo che le spese non sono finite. Per il momento si spera che i punti di sutura tengano, altrimenti verrà programmato un nuovo intervento di plastica ricostruttiva" - aggiungono.



"Tutto ciò che sarà raccolto in esubero verrà donato in parti uguali al canile Enpa di Sanremo e ai cani molecolari di Terra di Confine l’associazione di recupero animali di Sabina Camarda. - concludono - Ci scusiamo per l’accaduto ringraziando questo gentiluomo che si è permesso di umiliare ed attaccare un povero anziano".