Imperia: le nostre condoglianze a Marco Podestà, che oggi perde il papà Roberto

Oggi un grave lutto ha colpito la famiglia di Marco Podestà, presidente del comitato San Giovanni di Imperia, che perde il papà Roberto.

In un momento particolarmente difficile la nostra redazione esprime con grande affetto le proprie condoglianze a Marco e a tutta la sua famiglia.

In serata sono arrivate anche le condoglianze da parte del direttivo Sanremo Rugby: “Le parole in certe situazioni non riescono a trovare il modo giusto per esprimere quanto si prova, ma l'affetto della nostra società è con Marco e con tutti i suoi cari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze”.