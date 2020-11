I lavori per la rimozione delle biciclette in via Escoffier

La Polizia Municipale è intervenuta questa mattina per rimuovere le molte biciclette abbandonate da mesi legate alle rastrelliere pubbliche. Gli agenti sono entrati in azione con il supporto di Amaie per rompere le catene e portare via le 'due ruote' che nessuno ha mai portato via.

Sono state risparmiate, invece, tutte le biciclette che sembravano in buono stato e, quindi, non abbandonate ma regolarmente legate e poi rimosse.