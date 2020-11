Sanremo: stamattina la prima riunione per il 'Piano del Commercio', stop alle sale giochi e slot in città

Si è svolta oggi in Comune a Sanremo, una riunione per parlare del piano del commercio. Oggi l’Assessore Mauro Menozzi ha incontrato una serie di associazioni di categoria come Cna e Confartigianato con i quali ha intavolato l’inizio del percorso per il futuro commerciale del centro città.

Il nuovo piano prevede l’estensione del centro storico commerciale esteso a tutta corso Garibaldi e via Volta, in modo da regolamentare il tessuto commerciale della parte centrale della città. Previste alcune limitazioni ad alcune attività come i negozi automatizzati, le sale gioco, la riduzione delle medie strutture di vendita alimentari, e il divieto (su input del Sindaco) di ulteriori sale giochi e slot.

Dopo quella di oggi sono previste altre due riunioni, la prima con Confcommercio e Confesercenti e l’ultima con le associazioni dei consumatori. Quindi, dopo qualche giorno per le osservazioni scritte, il piano approderà in Giunta, Commissione e infine Consiglio Comunale. “Il piano – ha detto l’Assessore Menozzi – è sicuramente un buon lavoro degli uffici e dell’architetto incaricato Giovannini, che garantirà una giusta regolamentazione del tessuto commerciale cittadino”.