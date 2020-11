Attrezzature ristorazione AllForFood, la qualità conviene

Un catalogo composto dai migliori marchi, sempre aggiornato con le ultime novità del settore e presentato a prezzi vantaggiosi. È l'offerta di AllForFood.com, l’e-commerce di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari con oltre 40.000 prodotti firmati da Pizza Group a, Isa, Pedrali, Bras, Fimar, Forcar, e altri top brand.

Attivo dal 2007, l'e-commerce si rivolge a tutti i professionisti della ristorazione, con una proposta studiata per rispondere alle necessità di ristoranti, pizzerie, macellerie, pasticcerie, ecc. Articolato e completo, il catalogo comprende attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale.

Un'intera sezione è dedicata alla linea freddo, con migliaia di alternative per il raffreddamento e la conservazione di alimenti. Tra cui abbattitori di temperatura, tavoli ferma-lievitazione e celle frigorifere. Ma ci sono anche tanti modelli di forno elettrico per pizza , brasiere, cuocipasta e forni gastronomia.

A garantire la qualità della proposta sono i prestigiosi brand che compongono il catalogo. Ogni articolo è accuratamente selezionato per garantire elevati standard qualitativi e per oltre il 98% il catalogo è composto da prodotti Made in Italy.

Convenienza e sicurezza in ogni acquisto, grazie alle partnership con fornitori e corrieri

Alla qualità AllForFood associa la convenienza. Merito delle partnership costruite in oltre un decennio di attività con numerosi produttori e fornitori, che consentono di applicare prezzi davvero competitivi. Il cliente ha inoltre a disposizione un'assistenza qualificata, fornita da personale competente e disponibile anche nel post-vendita.

Occasioni da non lasciarsi sfuggire sono riportate nella sezione “Promozioni”. Cos’è? Una speciale e vasta selezione di articoli che vengono proposti, esclusivamente per un periodo limitato, a prezzi promozionali.

Chi ha in programma l’acquisto di diverse attrezzature può facilmente richiedere preventivi gratuiti online seguendo la procedura guidata. Il servizio è disponibile anche in modalità fai da te e la risposta arriva in pochi secondi.

Affidato esclusivamente a personale competente e qualificato, il servizio di assistenza è attivo in ogni fase dell'acquisto. Al cliente è garantito supporto per la scelta del prodotto migliore, ma anche nel post-vendita con uno staff pronto a gestire qualsiasi eventuale difficoltà.