Importanti modifiche relative al servizio di raccolta differenziata per i soggetti risultati positivi al Covid

In seguito alle nuove ordinanze regionali e sindacali viene ulteriormente modificata la modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo, anche da parte di Amaie Energia. Queste le regole per i cittadini positivi al Covid-19 in isolamento obbligatorio o in quarantena obbligatoria.

Utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al e pertanto tenuti all’isolamento domiciliare:

• è fatto obbligo conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta indifferenziata attenendosi alle istruzioni specifiche fornite dal soggetto incaricato del servizio appositamente organizzato e dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta. Il soggetto incaricato del servizio non è Amaie Energia.

• è vietato conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta differenziata ovvero all’ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;

• è fatto obbligo di limitare e ridurre al minimo indispensabile la produzione e il conferimento dei rifiuti domestici.

Utenze domestiche che includono soggetti non positivi al Covid-19, ma segnalati per misure di carattere cautelare.

Le utenze domestiche che includono soggetti non positivi al Covid – 19, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalla Asl, devono interrompere la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti urbani devono essere raccolti in doppio sacco senza differenziarli. Il sacco più interno può essere un sacco senza codice, quello esterno deve avere il codice. I rifiuti devono essere conferiti secondo il normale calendario di raccolta della zona.

Cittadini non positivi al Covid-19:

• è vietato a tutti i cittadini NON positivi al COVID-19 conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta differenziata;

• è fatto obbligo a tutti i cittadini NON positivi al COVID-19 conferire i rifiuti domestici giunti a contatto con liquidi biologici secreti o escreti, indipendentemente dalla loro natura, all’ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta;

• è vietato a chiunque prelevare dai cittadini NON positivi al COVID-19 i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, per conferirli alla raccolta differenziata ovvero all’ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale idonei a garantire i “protocolli di sicurezza anti-contagio” e senza l’assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con il contenitore adibito alla raccolta.

Per tutti i cittadini non positivi e non in quarantena il servizio di raccolta differenziata continua in modo regolare secondo i calendari di zona e le normali regole di conferimento.