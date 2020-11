Le spiagge del Ponente salvate da tonnellate di plastica con i volontari: ne parliamo con Barbara Blengino dei Deplasticati (Video)

Che sia plastica o fango, I Deplasticati sono sempre in prima linea. L’associazione ‘green’ sanremese si è distinta nelle ultime settimane sia per l’impegno in aiuto alle zone più colpite dall’alluvione di inizio ottobre, sia per le l’iniziativa ‘Un Sacco Giallo’ grazie alla quale sono stati rimossi quintali di plastica dalle spiagge. E poi non si può dimenticare il ‘Cicca Trophy’ e le tante altre iniziative che mettono sempre al centro un obiettivo chiaro: il rispetto dell’ambiente e il corretto smaltimento delle plastiche.

Ne parliamo oggi con Barbara Blengino, presidente de I Deplasticati e volto simbolo a Sanremo e non solo nella lotta all’abbandono di rifiuti e nel rispetto dell’ambiente.