I Deplasticati scendono in campo per la pulizia delle spiagge, martoriate dalle tonnellate di detriti arrivati dal mare. Per la maggior parte di tratta di rami o interi alberi, ma in mezzo ci sono anche molti rifiuti speciali e, soprattutto, plastica.

Le regole sono semplici: vai in spiaggia, riempi di plastica un sacco giallo, posta la foto sui social e nel gruppo de I Deplasticati con #unsaccogiallo e #ideplasticati.