Sanremo capitale del Padel NextGen: il Centro Studi FIP racconta la crescita record del movimento in Liguria

Nei giorni in cui Sanremo è una delle capitali mondiali del Padel NextGen grazie alle Finals della Sanremo Padel Experience, il Tour dedicato alle categorie Under 12, 14, 16 e 18 di FIP Promises – il circuito mondiale riservato ai giovani talenti, presente su cinque continenti con 170 tornei previsti nel 2026 – il Centro Studi della Federazione Internazionale Padel ha pubblicato un focus sul movimento del Padel in Liguria che racconta come questo sport sia cresciuto in maniera esponenziale, seguendo il trend mondiale degli ultimi anni: 85mila campi diffusi per il pianeta e un esercito di 38 milioni di praticanti.

C’è un dato che salta subito all’occhio: dal settembre 2021 al settembre 2026 il numero di campi in regione è passato da 80 a 213 (+166%), mentre il numero del club è più che raddoppiato, da 40 a 102 (+155%). Una crescita evidente nel quinquennio che colloca la Liguria tra le regioni che in percentuale sono cresciute di più: 234 comuni hanno almeno un campo di Padel, segno di quanto sia distribuita sul territorio la passione per questo sport che fa dell’Italia il secondo Paese al mondo (dopo la Spagna) per numero di campi - 10.370 - e praticanti, circa 2,2 milioni.

LE PROVINCE Nel conto per province, comanda Genova con 80 campi e 40 club nei quali si gioca a Padel. Subito dietro c’è Imperia (54 campi) che stacca Savona (45), mentre La Spezia conta 34 impianti di gioco. Va però sottolineato come Imperia sia al primo posto nella media campi rispetto al numero di club esistenti e cioè 2,6 impianti di gioco per club, contro i 2,1 di La Spezia, i 2 di Genova e gli 1,8 di Savona. La Spezia è però la provincia che vanta il maggior numero di campi coperti (17) contro i 10 di Savona, i 13 di Genova e i 9 di Imperia.

UNO SPORT GLOBALE A livello mondiale il Padel è invece praticato in 175 Paesi, con una base di circa 38 milioni di giocatori. La crescita infrastrutturale segue lo stesso ritmo: si contano circa 85mila campi e oltre 27.000 club, mentre la Federazione Internazionale Padel riunisce 100 federazioni nazionali affiliate. Numeri che certificano come il Padel sia diventato lo sport a più rapida crescita mondiale degli ultimi anni.