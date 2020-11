Lo shop on-line "Scelgo Artigiano", lanciato da Confartigianato Cuneo per supportare le piccole e medie imprese, cambia pelle e diventa ancora più… smart!

“Scelgo Artigiano” il negozio virtuale lanciato da Confartigianato Cuneo all’inizio del lockdown per offrire alle imprese del territorio cuneese uno strumento di vendita agile ed innovativo, in grado di veicolare sui mercati l’eccellenza dei prodotti artigianali, si arricchisce di un'app scaricabile da Android e iOS. L'eccellenza artigiana è a portata di touch attraverso un'interfaccia intuitiva che si apre su quattro sezioni: Food, Moda accessori, Design artigiano e Servizi artigiani.

Ogni sezione consente alle aziende di mettere in evidenza la propria pagina dove esporre tutti i prodotti e servizi disponibili. Confartigianato Cuneo offre a tutti i suoi associati l'inserimento in questa vetrina digitale in modo gratuito.

A panetterie, pasta fresca, gelaterie, gastronomie, vinerie, birrifici e ristoranti, si aggiungono man mano anche negozi di abbigliamento e accessori, negozi di arredamento e design e servizi artigiani di ogni genere. Con “Scelgo Artigiano” ogni azienda viene proiettata in una vera e propria community digitale marchiata “made in Granda”, attraverso la quale può veicolare con la vendita sul web quella qualità artigianale che da sempre si contraddistingue nel mondo.

Abbiamo incontrato il direttore generale di Confartigianato Cuneo, Joseph Meineri, per saperne di più sull'app “Scelgo Artigiano”.

Come è nata l'idea di creare un'app dedicata a “Scelgo Artigiano”?

“Abbiamo voluto lanciare due settimane fa questa nuova app proprio per andare a gestire la prenotazione dei prodotti, piuttosto che l'acquisto diretto sull'app o sul nostro portale per la consegna a domicilio. E' un servizio che nasce con lo scopo di coinvolgere tutti i settori appartenenti al tessuto produttivo artigianale del nostro territorio, offrendo un supporto concreto. Si tratta di una metodica commerciale innovativa che orienta inoltre i nostri artigiani e piccoli imprenditori a riformulare e attualizzare il loro business. Alla luce delle nuove normative di sicurezza che prevedono accessi contingentati nei locali di vendita con tempi di attesa più lunghi, il sistema dello shop online, tramite app, permette quindi di evitare code e assembramenti, dando un valido supporto alla ripresa dell’economia locale. Con un occhio di riguardo alla categoria della ristorazione, che in questo periodo è stata maggiormente colpita dalle disposizioni governative, abbiamo ideato, per tutto il mese di novembre una promozione che consente di utilizzare la nostra vetrina con due post settimanali e una newsletter, in modo da cercare di avvicinare maggiormente il settore ristorativo alla clientela”.

Sono previste ulteriori novità?

“Una delle novità più immediate è quella degli itinerari artigiani di eccellenza che consentiranno all'utente di individuare quelli che sono i percorsi all'interno della nostra provincia, dove il visitatore potrà scegliere un itinerario e lungo questo, oltre ad andare a scoprire la bellezza dei luoghi, potrà andare ad assaporare di persona e acquistare i prodotti delle aziende che sono su “Scelgo Artigiano”. Stiamo cercando di unire la componente turismo a quella dell'artigianato, proprio per dare un'offerta a chi è del posto oggi e al visitatore domani, con la possibilità di selezionare un prodotto e andarselo ad acquistare on line, piuttosto che andare di persona, approfittando di una bella passeggiata o gita, in questi itinerari del gusto e delle eccellenze del territorio”.

Scarica l'app e fai i tuoi acquisti su Scelgo Artigiano.