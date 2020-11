Imperia: il Sindaco firma l'ordinanza, dal 1° novembre il Comando della Municipale avrà 6 agenti in più

Vigili assunti con ordinanza del Sindaco per fronteggiare l'emergenza Covid-19. È questo il provvedimento firmato ieri sera dal primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola, che ha disposto l'adozione degli atti necessari per l'assunzione in via d'urgenza di sei agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, con decorrenza dal primo novembre e sino al 28 febbraio del prossimo anno.

L'ordinanza ha lo scopo di tamponare la carenza di personale nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato già previste dal piano dei fabbisogni a partire dal 2021. L'organico del corpo di Polizia Municipale di Imperia, solo nel corso dell'ultimo anno, si è ridotto di nove unità per effetto di pensionamenti. Negli ultimi giorni il personale a disposizione si è ulteriormente ridotto per casi di positività al Covid e di quarantena.

“L'attuale numero di agenti operativi al Comando - spiega il sindaco Scajola - non permette di garantire i servizi istituzionali della Polizia Municipale, specie in questo particolare momento emergenziale. Nel mio ruolo di Autorità sanitaria locale e in qualità di ufficiale di governo, ho ritenuto doveroso assumere questo atto allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei miei concittadini”.