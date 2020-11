Ventimiglia: dopo tante ore di lavoro liberato il parcheggio di fronte al Cimitero di Roverino (Foto)

Tra qualche ora sarà di nuovo operativo di fronte al cimitero il parcheggio usato in questi giorni di emergenza per accatastare parte di tutto ciò che i commercianti ed i privati cittadini sono stati costretti a buttare per l’alluvione.

“Senza elencare tutti – ha affermato il Presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi - ma li conosco ad uno ad uno ed hanno la mia stima, desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per liberare l'area in concomitanza della festività dei morti. Un senso di rispetto verso i nostri defunti”.