Ordinanza del Presidente Toti per il weekend: il Sindaco di Riva Ligure "Messaggio forte che condivido"

Il Presidente della Regione ha firmato un’ordinanza che dispone, da ‪oggi a lunedì 2 novembre, ogni giorno dalle 21 alle 6, limitazioni di mobilità (sono consentiti esclusivamente gli spostamenti indispensabili).

“Si tratta di un messaggio forte che non solo condivido – ha commentato il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - ma che ritengo esemplare per evitare che i nostri ragazzi rischino di contagiarsi, abbassando la guardia durante nel weekend, in cui solitamente si festeggia anche Halloween. In questo frangente, è necessario raffreddare la curva del contagio, lasciando prevalere responsabilità e massima prudenza. A tal proposito, vi comunico che le tradizionali celebrazioni di commemorazione dei defunti non si svolgeranno presso il cimitero comunale, nonostante lo stesso rimarrà regolarmente aperto, con un’apposita attività di vigilanza e controllo (esclusivamente per i prossimi 3 giorni) demandata alla Protezione Civile Valle Argentina Armea”.

“Non è stata una scelta presa a cuor leggero – termina Giuffra - ma dobbiamo lavorare per limitare la diffusione del virus, tutelare la salute di chi ci sta intorno e consentire alle imprese che si sono dovute fermare di ripartire al più presto”.