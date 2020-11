In un momento di grave crisi economica, dove chi si trova in difficoltà non necessita solo di forniture alimentari, il Rotary Club Sanremo ha garantito all'Emporio Solidale di Sanremo una fornitura di cancelleria da destinarsi ai bambini.

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie al sostegno della cartoleria ‘Sibilla’ di Sanremo, il cui titolare ha concesso un importante sconto sul materiale acquistato.