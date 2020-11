Sanremo: il documentario “Bussana Resilient | Art in Ruins” premiato come miglior film ligure alla Mostra Internazionale di Genova

Nuova vetrina internazionale per il documentario “Bussana Resilient | Art in Ruins” della “Royal Film Company” di Londra e dell’agenzia di comunicazione tedesca “Sommer+Sommer”.

Il lavoro di 25 minuti che racconta la storia e le vicende dello storico ‘villaggio’ è stato premiato come “best Ligurian Film” alla Mostra Internazionale di Genova. Grande la soddisfazione per gli autori e anche per i residenti di Bussana Vecchia, sempre al centro del braccio di ferro tra Comune e Demanio per definire il futuro del paese. Intanto ci pensa l’arte a portare in giro per il mondo l’immagine, la storia e la causa di Bussana Vecchia. Sperando che il paese possa avere un futuro degno della sua storia.