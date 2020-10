Coronavirus: comitati cittadini e gruppi consiliari di Forza Italia si mettono a disposizione dei Sindaci

I gruppi consiliari ed i comitati cittadini di Forza Italia della provincia di Imperia si mettono a disposizione delle Amministrazioni locali per far fronte alla grave situazione epidemiologica del Covid con le nuove e restrittive misure messe in atto dal Presidente del Consiglio e dal nuovo Dpcm, in vigore fino al prossimo 24 novembre.

“Accantonando le appartenenze partitiche e le sterili polemiche che ben poco hanno di positivo in un momento del genere – evidenzia il Commissario provinciale, Simone Baggioli - ci mettiamo a disposizione dei Sindaci per confronti costruttivi volti a venire incontro ai nostri concittadini, confidando in adeguate misure di sostegno economiche che dovranno essere, fin da subito, rese disponibili da parte di Governo e Regione. Per la nostra Provincia è un duro colpo, uno tsunami sull’intera economia fondata particolarmente su Turismo, Commercio e piccole e medie imprese. Solo condividendo una strategia unanime riusciremo a superare tutto questo, un vero e proprio incubo”.