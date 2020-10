Scuola, il ministro Azzolina difende gli istituti scolastici: "Non sono focolai"

"Le scuole non sono focolai. Tutt'altro". Se nel prossimo decreto presidenziale annunciato per questa sera si va verso un incremento della didattica a distanza, specialmente per gli studenti più grandi delle ultime classi della scuola dell'obbligo, non intende mollare la presa sulla questione scuole il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, la titolare del ministero di viale Trastevere vuole sulla sicurezza negli istituti scolastici d'Italia, nonostante le sempre più frequenti notizie di classi ferme in quarantena e la mai celata preoccupazione di insegnanti, personale e famiglie.

"Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità - scrive la ministra -dice che la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora limitata: i focolai a scuola nella settimana dal 12 al 18 ottobre sono solo il 3,5% di tutti i nuovi focolai che si registrano nel Paese".