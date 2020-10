Sanremo: la scrittrice Morena Fellegara partecipa a una raccolta letteraria per il ventennale della Frilli

Anche Sanremo, diventa un luogo del noir, con un racconto ambientato nella caratteristica Piazza Bresca, tra la chiesetta della Marina e la fontana con l’obelisco, i ristoranti tipici e la leggendaria storia di Capitan Bresca. Si intitola “Aiga ae corde” il racconto della neoscrittrice Morena Fellegara, alla seconda uscita dopo il successo del suo primo Romanzo “Un Pastis al Bar Marco”, che per festeggiare il ventennio della Frilli riporta al 2000 Mario, il barista-investigatore di via Martiri a risolvere un complicato mistero.



Insieme agli altri 45 scrittori il Ponente viene descritto anche dall’ormai noto Achille Maccapani di Ventimiglia, con le indagini di Roberto Martielli che si snodano nell’entroterra di confine. L’antologia si intitola “I luoghi del Noir”, scritta in ricordo di Marco Frilli, ed esprime tutta la sua volontà nel far conoscere gli autori e il territorio. Arricchita dalla prefazione di Bruno Morchio e a cura di Armando d’Amaro è un bel viaggio dalle Alpi alla Sicilia, per spaziare tra mistero e suspense. L’autrice Morena Fellegara sarà ospite alla Mondadori di Sanremo, sabato 31 ottobre per il firma-copie.