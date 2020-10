Impianti dentali, basta con i viaggi all'estero! Da Easy Implantology a Ventimiglia tecniche all'avanguardia e prezzi contenuti

L’implantologia a carico immediato è una soluzione a lungo termine che ti ridona il sorriso e ti consente di gustare un buon piatto in brevissimo tempo e soprattutto di riacquistare fiducia in te stesso. Non serve recarsi all'estero per riottenere un bel sorriso. Il Centro di Implantologia Easy Implantology di Ventimiglia è una clinica odontoiatrica di nuova generazione, dove lavorano dentisti esperti, che si occupano di tutti i problemi dentali e soprattutto specializzata nell'implantologia a carico immediato. L'implantologia a carico immediato è una tecnica rivoluzionaria che permette una riabilitazione immediata, senza particolari controindicazioni. Naturalmente bisogna avere una stabilità degli impianti dentali e una qualità dell'osso che si presti e si adatti senza complicazioni al trattamento di implantologia. Questo processo mira ad ottenere denti fissi in un lasso di tempo breve, per consentire al paziente di ritornare velocemente alla vita normale.

“Il focus della nostra attività – ha dichiarato il Direttore Sanitario della clinica odontoiatrica Easy Implantology, Dott. Mario Carella - si svolge praticamente sull'implantologia a carico immediato, che ci consente di intervenire immediatamente sul paziente, con estrazioni, impianti e inserimento dei denti provvisori fissi nello stesso giorno. Per l'intero intervento ci vogliono dalle 4 alle 6 ore. Siamo arrivati a questo livello grazie all'esperienza che abbiamo acquisito negli ultimi anni e al lavoro di equipe con un gruppo di dentisti esperti, con i quali lavoriamo e ci confrontiamo ogni giorno e facciamo anche riunioni per analizzare caso per caso i pazienti, seguendo dei protocolli attuabili. Si tratta di un lavoro che ci sta dando molte soddisfazioni e chiaramente anche il cliente è veramente soddisfatto. Dopo l'intervento il paziente può masticare immediatamente con cautela e parlare senza alcun problema. Tra pochi giorni verrà inaugurata la clinica gemella, proprio a fianco della nostra struttura. Il nuovo centro odontoiatrico si potrà avvalere di tecnologie ancora più all'avanguardia, come ad esempio, le impronte digitali delle arcate, che prima venivano realizzate in modo invasivo, applicando delle paste specifiche in bocca, mentre nella nuova struttura si potranno ottenere in modo digitale. L'impronta diventerà un file che verrà inviato on line al laboratorio”.

