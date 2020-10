Sanremo: nei risultati dei tamponi a polizia locale, altri due agenti positivi al covid-19

A seguito dello screening condotto su tutto il personale della Polizia Municipale di Sanremo che ancora non era stato sottoposto al test del tampone, si comunica un primo risultato parziale. Dei 43 tamponi effettuati si conoscono i risultati dei primi 35, che hanno riscontrato la positività al Covid-19 di 2 agenti.

Considerati i 7 agenti che già erano risultati positivi test, il totale è di 9 agenti di Polizia Locale positivi al Covid-19, di cui 5 completamente asintomatici.

“È stata un'operazione di screening preventivo molto importante. Un'attività di prevenzione che ha permesso di circoscrivere immediatamente il fenomeno, e di dare a tutti gli agenti di Polizia Locale la possibilità di continuare a lavorare con serenità e in piena sicurezza. I numeri dell'analisi condotta, benché ancora non definitivi, evidenziano una problematica contenuta, che non impatta troppo sull'attività quotidiana del Corpo, che può quindi proseguire regolarmente. Auguro agli agenti risultati positivi di superare velocemente la problematica e ringrazio la ASL per la capillare azione di test e tracciamento”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.